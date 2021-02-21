الأعرجي يؤكد حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات

2021/02/21 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الإرهاب والتطرف ، فيما بين ان القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الاعرجي استقبل صباح اليوم قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن ، حيث أشار خلال اللقاء الى أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن".

واضاف، أن العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل".من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن "وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف، وفقا للبيان

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