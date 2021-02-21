2021/02/21 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشف مصدر كردي مطلع، الأحد، عن قيام القوات الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الأمريكية قامت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة حدودية فاصلة بين العراق وسوريا من جهة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “تلك القاعدة تقع ضمن مناطق سيطرة قوات قسد الكردية وتبتع إداريا لسوريا، والهدف من إنشائها لتسهيل عملية نقل القوات الأمريكية المتواجدة في أربيل”.

وأشار إلى أن “القوات الأمريكية تقوم باستطلاع شبه يومي لمناطق المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا، على مدى الأيام الماضية”.

وتتخذ القوات الأمريكية من قاعدة الحرير في أربيل مقرا رئيسيا لها، ويطالب نواب وكتل سياسية بالعمل على خروج تلك القوات من العراق، تنفيذا لقرار البرلمان العراقي الذي صوت على خروج تلك القوات.



انتهى/ 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمريكية تنشئ قاعدة عسكرية جديدة في منطقة حدودية بين العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمريكية تنشئ قاعدة عسكرية جديدة في منطقة حدودية بين العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).