كورونا العراق: الإصابات تواصل أرتفاعها فوق 3 الاف والشفاء يكسر حاجز 618 الف في 24 ساعة

2021/02/21 | 16:06 - المصدر: يس عراق

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2021-02-21

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد الموافق 21 شباط 2021

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