عاجل | رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني: ندعو جميع الأطراف إلى تصحيح العملية السياسية في العراق

2021/02/21 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني: ندعو جميع الأطراف إلى تصحيح العملية السياسية في العراق.

– البارزاني: يجب بناء العملية السياسية في العراق من جديد على أسس الشراكة والتوافق.

– البارزاني: مستعدون للتعاون في إصلاح العملية السياسية في العراق.

– البارزاني: ضرب التوافق الوطني يأخذ العراق نحو الخراب.

– البارزاني: يجب أن نعود للدستور العراقي ونحقق التوافق والشراكة في إدارة العراق.

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