الموقف الوبائي: طفرة في عدّاد الوفيات اليومية بالعراق

2021/02/21 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021) إن "عدد الإصابات بلغ 3187، مقابل 2002 حالة شفاء، فيما سجلت الصحة 27 حالة وفاة"

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