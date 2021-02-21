وزيرة الهجرة تعلن شمول النازحين واللاجئين داخل المخيمات بلقاح (كوفيد -19)

2021/02/21 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، شمول النازحين واللاجئين في مخيمات النزوح بلقاح (كوفيد – 19).وذكرت السيدة جابرو أن، “النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات، سيشملون بلقاح فايروس كورونا المستجد، والذي من المؤمل أن يصل إلى البلاد نهاية الشهر الحالي”.وأضافت، أن “اللقاح سيشمل تقريبا 500 […]

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