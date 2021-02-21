العراق الأول عربياً بوفيات فايروس كورونا

2021/02/21 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 2.5

مليون شخص حول العالم، بينهم عشرات

الآلاف في الدول العربية.

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية

الأكثر تضررا، من حيث عدد الوفيات، جراء

تفشي فيروس كورونا، حيث سجل

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