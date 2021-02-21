رئيس هيئة المساءلة والعدالة: تعديل قانون حظر حزب البعث.. اختصاص برلماني

2021/02/21 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم

البدري ان : تعديل قانون حظر حزب البعث ..

اختصاص برلماني.

وقال سيتم استضافة اللجنة غدا في مجلس

النواب لغرض المناقشة وايجاد السبل

الكفيلة لتفعيل قانون حظر حزب ال

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