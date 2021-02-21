2021/02/21 | 16:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرب من الصدر يعلن إنطلاق مشروع البنيان المرصوص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر يعلن إنطلاق مشروع البنيان المرصوص) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر يعلن إنطلاق مشروع البنيان المرصوص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).