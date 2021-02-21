عاجل: الصحة تسجل 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/21 | 16:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “عدد الإصابات بلغ 3187، مقابل 2002 حالة شفاء، فيما سجلت الصحة 27 حالة وفاة”

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