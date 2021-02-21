2021/02/21 | 16:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعد البروتين واحدا من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي نجدها عادة في البيض، والكثير من المكونات الغذائية الأخرى التي نجهلها وتحوي على البروتين بنسب عالية تفوق البيض أيضا.ويأتي في مقدمة هذه الأطعمة والذي عرف منذ القدم بغناه وفوائده، إذ يحتوي كوب واحد منه ما يقارب 6 غرامات من الروتين، بحسب ما ذكر موقع “ibelieveinsci”.وكذلك القريش الذي يعتبر منكها غذائيا، أو وجبة صحية لوحده، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتين تعادل 12 غراما لكل نصف كوب منه، وينصح عادة بتناول القريش قليل الدسم للحفاظ على صحة ولياقة الجسم.ويضاف إلى هذه القائمة العدس بأنواعه المختلفة، الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم الأطعمة الغذائية التي تحتوي على البروتين بنسب أعلى من البيض عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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