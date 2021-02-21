2021/02/21 | 16:38 - المصدر: سفن سكاي

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رفض الإدعاء العام في إقليم كردستان اليوم الأحد ما أسماه بـ”الهجوم غير المبرر” الذي يتعرض له على خلفية صدور حكم بحق ناشطين بالتظاهرات التي شهدتها مناطق ومدن في الإقليم العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن الإدعاء وتلقته 7sky، “منذ فترة يتعرض الادعاء العام واعضاؤه في الاقليم الى هجوم غير مبرر، ويريدون تشويه صورة هذه المؤسسة أمام شعب إقليم كردستان والطعن في استقلالية السلطة القضائية والمؤسسات الشرعية والقانونية الأخرى في وقت تواصل مؤسسات الادعاء العام الليل بالنهار كجندي مجهول من اجل سيادة القانون وحماية ممتلكات المواطنين”.

وشدد الادعاء العام في بيانه على أنه “لن نتوقف بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقنا ونطمئن الجميع بأننا سنواصل مهامنا في تعزيز سيادة القانون وحماية مبادئ حقوق الإنسان وممتلكات المواطنين وحماية الأطر القانونية لإقليم كوردستان”.

وكان القضاء في إقليم كردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، الثلاثاء الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وأثارت الأحكام انتقادات منظمات محلية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيين واتهم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بانهم “جواسيس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادعاء عام الاقليم: نتعرض لهجوم غير مبرر ومحاولة تشويه صورتنا 7 SKY TV.

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