الصدر يطلق مشروع

2021/02/21 | 16:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن المقرب من زعيم التيار الصدري محمد صالح العراقي ، اليوم الأحد، انطلاق مشروع البنيان المرصوص، لوحدة الصف الصدري.

وقال العراقي، في منشور له: "بسمه تعالى، بفضل الله وعونه، وجهود المخلصين وانطلاقاً من حب الوطن والدين والعقيدة وتحت شعار: لا إله إلا الله..



محمد رسول الله..



علي وليّ الله.....

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