وزير الداخلية عثمان الغانمي يصل إلى السعودية

2021/02/21 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

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وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي" يصل المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من قادة الوزارة

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المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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