انشاء 7 محطات للطاقة الشمسية في أربع محافظات بطاقة 750 ميكاواط

2021/02/21 | 16:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاحد، إحالة سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع أستثمارية للطاقة الشمسية تهدف لانتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات اكبرها في كربلاء المقدسة بطاقة (300) ميكا واط ، ومشاريع أخرى في واسط ، وبابل ، وموقعي ساوة /1 وساوة /2 في محافظة المثنى ، مشيراً الى ان مجموع الطاقات التوليدية التي سيتم انتاجها من هذه المشاريع تصل إلى (750) ميكا واط.

وقال عبدالجبار، في بيان ان خطط العراق الستراتيجية للفترة من (2020-2030) الوصول إلى معدلات انتاج طاقة توليدية من الطاقة شمسية تصل الى (10) كيكا واط بما يعادل (10000) ميكا واط، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها الاسهام بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل الضغط على محطات توليد الطاقة الكهربائية التي يتم تشغيلها بالوقود، مبيناً ان هدف الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة ،الوصول إلى معدل انتاج من الطاقة الشمسية إلى ( 20٪) من انتاج العراق للطاقة الكهربائية .

وكشف أسماعيل عن وجود مباحثات ومشاورات مع شركات عالمية ومن ضمنها شركات نرويجية ، وشركة توتال الفرنسية ” الرائدة في هذا المجال”، لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة، مؤكداً ان “توتال” ابدت أستعدادها للعمل في العراق.

وأشار الوزير الى اهمية انتاج واستخدام الطاقة النظيفة في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة ، وأهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة والمساعدة في تحسينها ،والحصول على طاقة رخيصة الثمن ، فضلاً عن استثمار النفط الذي يحرق لتوليد الطاقة في تعزيز زيادة معدلات التصدير من النفط الخام دون الحاجة إلى استخدامه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وهذا يأتي ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، ومع توجهات دول العالم في أنتاج الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة .

ويذكر ان هذه المشاريع سيتم تنفيذها في محافظات كربلاء وبابل والمثنى وواسط ، على ان تتبعها مشاريع أخرى في محافظات أخرى .

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