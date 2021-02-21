وفد الفاتيكان: زيارة البابا للعراق ستكون تأريخية

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حيدر فيرمان

أكد وفد الفاتيكان، اليوم الأحد، أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون تأريخية.

وقال المنسق العام لزيارة البابا باسل يلدو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة الباب ستكون تأريخية وستتم زيارة جميع الأماكن المقررة ضمن الزيارة"، لافتا الى أن "استقبال الوفد كان مميزا في النجف الأشرف".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وفداً من الفاتيكان وصل في وقت سابق من اليوم إلى مطار النجف الدولي.

وأضاف، أن "زيارة الوفد تأتي تمهيداً لزيارة البابا فرانسيس الى العراق في الخامس من الشهر المقبل".

يشار إلى أن وفداً من البابا فرنسيس وصل في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى محافظة ذي قار تمهيداً لزيارة البابا الى مدينة أور في الخامس من شهر آذار المقبل.

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