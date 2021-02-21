القبض على مطلوب بتهم ارهابية في الانبار

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على المطلوب وفق المادة اربعة ارهاب سليم ابراهيم جاسم حمادي الجنابي في الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان صحفي، “وردت معلومات استخبارية دقيقة بتواجد احد الارهابين متخفياً يعمل في احد المعامل لصناعة الاسمنت في الكرمة”.

واضافت المديرية، انه “على الفور خرجت قوة من استخبارات ف2 واستخبارات ل40 وبتعاون مع استخبارات مكافحة الارهاب الفلوجة وباشراف مباشر من شعبة استخبارات فق10 وبعد البحث تم القاء القبض على المتهم سليم ابراهيم جاسم حمادي الجنابي”.

واكدت ان المعتقل “مطلوب وفق المادة 4 ارهاب وتم تسليمه الى جهة الطلب”.

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