2021/02/21 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص على رأس وفد رفيع..وزير الداخلية يصل السعودية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على رأس وفد رفيع.. وزير الداخلية يصل السعودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على رأس وفد رفيع.. وزير الداخلية يصل السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).