الهجرة تعلن شمول نصف مليون نازح بالوجبة الاولى للقاح كورونا

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت علنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الأحد، شمول نصف مليون من النازحين واللاجئين في مخيمات النزوح بلقاح (كوفيد – 19).وقالت جابرو، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات، سيشملون بلقاح فايروس كورونا المستجد، والذي من المؤمل أن […]

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