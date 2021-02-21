كربلاء تتصدر عدد وفيات كورونا في العراق

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة، الخاص بتحليل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا في بيان اليوم الأحد، عن تسجيل 444 اصابة جديدة، وارتفاع في عدد الوفيات .

وأوضح البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " إن عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 1606 ) فحصاً، اظهرت من خلالها اصابات موجبة بلغ عددها ( 444) إصابة، حيث نسبة الإصابات إلى عدد الفحوصات ( 27 % )، أما عدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 34 ) حالة، وعدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (410 ) حالة، وان عدد حالات الشفاء ( 281 ) حالة، وعدد حالات الوفيات ( 6 ) حالات .

وطالب بيان قسم الصحة في كربلاء كعادته، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات، واستخدام المناديل للعطاس والسعال، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وطبخ الطعام بشكل جيد، وغسل اليدين بالماء والصابون ولمدة 30 ثانية، واخيرا غسل الفواكه بالماء والمعقمات.

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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