خبير بايولوجي: عدم التزام المواطن بالاجراءات الوقائية يوصلنا الى حالة الانهيار

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف خبير في المجال البايولوجي والفايروسات، الاجراءات التي فرضتها لجنة الصحة والسلامة الوطنية بالجيدة، مؤكدة انها ترتبط بشكل وثيق مع مدى التزام المواطن بالاجراءات الوقائية والصحية ضد تفشي فايروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة منه.

وقال الدكتور حيدر معتز محي خلال حديث خاص لـ PUKmedia، يوم الأحد، اننا اليوم وصلنا الى قرابة الـ 4000 اصابة في اليوم بالفايروس المستجد، مشيرا الى ان نسبة 50% من مجموع الاصابات الكلية هي من السلالة المتحورة لكوفيد-19.

وأضاف: ان الموضوع برمته يتعلق بالمواطن ومدى التزامه بالاجراءات الوقائية والصحية، مبينا انه خلال الشهرين المنصرمين لاحظنا ارتفاع في الاصابات وهو ناجم عن الالتزام القليل من قبل المواطنين غير بالاجراءات الصحية والوقائية زالذي زامن ظهور السلالة الجديدة ودخولها الى العراق.

وأكد محي، ان السلالة الجديدة والمسماة بـالـ B117 وما تعرف بالسلالة البريطانية قد حورت من نفسها كثيرا والخارطة الجينية للسلالة الجديدة حدث طفرات بالاحماض الأمينية والقواعد النايتروجينة لبروتين الاشواك وكيفية التصاقها ومستقبلات الخلايا المهدبة، مشيرا الى ان الفايروس له سرعة في الانتشار وتصيب اكثر عدد افراد من الاطفال والشباب.

وبيّن الخبير البايولوجي، ان التعليمات فرضت حظر جزئي وشامل وهو اجراء جيد لتلافي تزايد الاصابات والتي يتزامن مع الوعي الصحي والثقافة الصحية للمواطن، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك التزام عالي للمواطن لحصر الاصابات، مرجحا في الوقت ذاته ان الوضع قد يصبح خطيرا في حال عدم التزام المواطن بالاجراءات الصحية من ارتداء للكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي.

ولفت الى، اننا نعول على المواطن في هذا الموضوع، مرجحا انه في حال تفشي الفايروس وسط عدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية فقد نصل الى حالة الانهايار الصحي، مستطردا بالقول، اذا لم يلتزم المواطن بالتعليمات الوقائية، فأن الحظر الجزئي لا فائدة منه.

وكان حذر وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي اليوم الاحد، المواطنين في الاقليم، مضيفا ان عدد المصابين بكورونا في ارتفاع وهناك حالات اصابة بفايروس كورونا المتحور ويتم يوميا تشخيص هذا النوع من الفايروس، مشيرا الى ان انتقاله سريع بين الاشخاص.

وقال برزنجي في بيان، انه تم تاكيد وجود حالات اصابة بفايروس كورونا المتحور ويتم تشخيصها يوميا وان انتقال هذا الفايروس سريع من شخص الى اخر.

ودعا المواطنين الى حماية انفسهم واطفالهم بارتداء الكمامات والابتعاد عن البعض وهذا افضل وسيلة للوقاية حتى الان وان بامكاننا جميعا تجاوز هذا الوضع، مضيفا، ان التزام المواطنين هو الاجراء الرئيس لتقليل المخاوف.

فيما اكد وكيل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، ان الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان مستقرة، وبحن بصدد تشديد الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا.

واضاف الدكتور رهيل فريدون خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: من المقرر ان يصل اللقاح المضاد لفايروس كورونا نهاية الشهر الحالي الى العراق وبعد ذلك الى اقليم كوردستان، وسيمنح هذا اللقاح اولاً لمنتسبي الخط الامامي للعاملين في المجال الصحي للمسنين والمصابين بامراض مزمنة.

واوضح: ان اقليم كوردستان سجل اليوم مع الاسف 5 حالات اصابة بفايروس كورونا المتحور في مدينة اربيل ، وان وزارة الصحة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فايروس كورونا وستكون هناك فرق طبية خاصة لمراقبة الاوضاع الصحية في المدارس والاماكن العامة، نافيا صدور قرار باغلاق ابواب المدارس لحد الآن.

واضاف: سنقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتعزيز الاجراءات الوقائية والمتابعة، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية اكدت دعمها الكامل لاقليم كوردستان.

واضاف: ان مستلزمات تحديد فايروس كورونا المتحور وصلت الى اقليم كوردستان واستخدمت اليوم في محافظة اربيل ونامل ان نتمكن من توفيرها الى باقي المحافظات.

واشار الى ان الاوضاع الصحية للمصابين بفايروس كورونا المتحور مستقرة وسنعمل خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا على تشديد الاجراءات الوقائية مثل وضع فرق صحية متنقلة في نقاط التفتيش ومداخل المدن.

وكانت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، ان الاوضاع الصحية في محافظة السليمانية مستقرة، لكن على المواطنين الاستمرار في تطبيق الاجراءات الوقائية.

وقال الدكتور ياد نقشبندي خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: نحن نتوقع تسجيل حالات اصابة اخرى بفايروس كورونا المتحور، وهذا النوع هو نفس الفايروس لكن حدثت طفرة في نوعيته، لكن المهم على المواطنين عدم الذعر والاستمرار في تطبيق الاجراءات الوقائية.

واشار لدينا خطط محددة لتنفيذ العديد من الاجراءات الطبية لمواجهة ازدياد حالات الاصابة بفايورس كورونا، مؤكدا ان مديرية صحة السليمانية اتخذت جميع الاجراءات وجهزت المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بفايروس كورونا.

وقال: لم نسجل اي حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور في محافظة السليمانية وادارتي كرميان ورابرين، لكن نحن نتوقع ظهور هذا الفايروس، لكن الاهم من كل ذلك هو اتباع التعليمات الصحية.

واضاف: لا مشكلة في المدراس لحد الان ونحن كنا نتوقع حصول اصابات بفايروس كورونا القديم بين الطلاب والمعلمين، ونحن سنتخذ الاجراءات الصحية واغلاق المدارس حين الشعور بانها اصبحت تشكل خطراً لانتقال الفايروس.

واشار الى ان الفايروس المتحور الجديد ليس اخطر من السابق لكنه اسرع في الانتشار فقط، وحسب التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فإن نفس بروتوكولات العلاج التي استخدمت لمواجهة فايروس كورنا القديم هي نفسها التي تستخدم لمواجهة كورونا المتحور.

يأتي هذا في الوقت الذي اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 5 حالات اصابة بفايروس كورونا المتحور.

ونقلت قناة كوردسات نيوز عن الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزراة الصحة في إقليم كوردستان، قوله: ان نتائج الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بها اظهرت اصابة 5 اشخاص بفايروس كورونا المتحور.

واضاف: ان هناك بعض الحالات الاخرى المشتبه بها، مشيرا الى ان هذه هي المرة الاولى التي تسجل فيها اصابات بفايروس كورونا المتحور في اقليم كوردستان.

PUKmedia هاميار علي

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