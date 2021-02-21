2021/02/21 | 16:44 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز:بغداد.. أكد مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي، أن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا الى ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن زيارة البابا الى العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن زيارة البابا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).