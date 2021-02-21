وزير الداخلية يصل إلى السعودية على رأس وفد رسمي

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، إلى السعودية على رأس وفد رسمي.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الغانمي وصل الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من قادة الوزارة”.

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