الهجرة تعلن شمول النازحين داخل المخيمات بلقاح كورونا

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، شمول النازحين واللاجئين في مخيمات النزوح بلقاح (كوفيد 19).وقالت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات، سيشملون بلقاح فايروس كورونا المستجد، والذي من المؤمل أن يصل إلى البلاد نهاية الشهر …

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