الحكيم: الفجوات المصطنعة بين العرب والكرد يجب ان تتبدد وتزول

2021/02/21 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس تيار الحكمة رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، على ضورة ان تتبدد وتزول جميع الفجوات المصطنعة بين العرب والكرد، لافتا الى ان اشكاليات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية يجب ان تدفعنا نحو حوار شامل وجاد وتؤسس لمعادلة جديدة وفاعلة وواعية.وقال الحكيم في كلمته خلال الحفل التأبيني بذكرى شهيد المحراب في أربيل، …

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