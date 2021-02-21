الغانمي يصل السعودية

2021/02/21 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إلى السعودية على رأس وفد رفيع المستوى.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “وصل المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من قادة الوزارة”.

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