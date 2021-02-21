اتلاف 19 طنا من الدجاج البرازلي في جمرك البصرة لمخالفته الشروط

2021/02/21 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك إتلاف أطنان من الدجاج البرازيلي المخالف للضوابط في جمرك بوابة البصر.

وذكرت الهيئة في بيان إن جمرك بوابة البصرة قام بإتلاف أكثر من تسعة عشر طنا من الدجاج البرازيلي المنشأ والمخالف للضوابط والتعليمات ..وأوضح البيان أن العملية تمت بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء وتمت عملية الإتلاف من قبل لجنة متخصصة شكلت لهذا الغرض.

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