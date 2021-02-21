إيران تصف مباحثاتها مع “الطاقة الذرية” بالمثمرة

2021/02/21 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف سفير إيران لدى المنظمة الدولية كاظم أبادي، مباحثات بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمثمرة.

وتأتي المباحثات التي عقدت بين رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل غروسي قبيل يومين من بدء تنفيذ قرار برلماني لتقليص عمل المفتشين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.

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