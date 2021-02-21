2021/02/21 | 16:54 - المصدر: عين العراق

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الأحد 21 فبراير 2021 | 04:31 مساءً

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التطبيعية تبحث مع أكاديمية "اسباير" البروتوكول المشترك

عقدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية اجتماعا مع أكاديمية "اسباير" القطرية، اليوم الأحد، برئاسة شامل كامل، وعضوية داود العزاوي ورافد سالم وسام نجيب، وذلك عبر النافذة الالكترونية "زووم".



وذكرت الهيأة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" انه" جرى بحث ومناقشة البروتوكول المشترك بين الجانبين، ومن ضمنه البرامج الفنية المعتمدة، وسبل إشراك مدربي مراكز الموهبة في المعايشات التدريبية وتبادل الخبرات، وكذلك التركيز على آلية تقييم وتطوير المدربين واللاعبين، وأن تكون جميع البرامج على المدى الطويل".



واضافت" كما استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، واقع تأسيس مراكز الموهبة وآلية اختيار المدربين، وانتقاء اللاعبين، وتفعيل بروتوكول التعاون على جميع والاتفاق على أن تكون الزيارات متبادلة بين الطرفين، ناهيك عن موافقة الجانب القطري على إرسال فريق فني من "اسباير" لزيارة مراكز الموهبة في العراق، والاطلاع على واقع عملها، مع إبداء المساعدة الممكنة".



واوضحت ان" هذا الاجتماع ياتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في قطر ، لاسيما بعد زيارة رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والدكتور شامل كامل بمعية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ".



وقد حضر الاجتماع من الجانب القطري لأكاديمية "اسباير" ، كل من المدير الفني اديرتو مورا، ومدير إدارة التطوير سيد المري، ومدير المدربين في الأكاديمية جوناثان كابنليز، ومديرة العلاقات روان ابو يوسف.

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