نقض النظرة الإيمانية لدى بيركلي - هيبت بافي حلبجة

2021/02/21 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة لقد إحتدم الجدال وتشعبت الآراء حول فلسفة الأسقف البروتستانتي الإيرلندي جورج بيركلي ، في العلاقة مابين المادة والوجود والإدراك ، لذلك من الضروري أن نختار مفرداتنا بدقة عالية وأن نركز ، فقط ، على حقيقة تلك العلاقة ، لنر بعدها هل ثمت تطابق أصيل مابينها ومابين النظرة الإيمانية التي إستبدت بأفكاره وإطروحاته .



تلك الإطروحات التي تجلت في مؤلفه المعنون ( المحاورات الثلاثة مابين هيلاس وفيلونوس ) حيث مفردة ......





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