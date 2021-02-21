مشروع الحزب اليساري الكبير بتونس : منبر الإصلاحية - هشام نوار

2021/02/21 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_نوار دعت أصوات من داخل أحزاب و حركات يسارية بتونس بضرورة تأسيس حزب يساري كبير و ساندها في ذلك جمع من غير المتحزبين .جاءت هذه الدعوة على أساس توحيد القوى السياسية اليسارية للقطع مع المشهد السياسي " الدكاكيني " و لحل معضلة انحسار الحركة اليسارية و تأمين عملية الانغراس صلب الفئات الشعبية و لعل اندثار الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة أعطى " مشروعية " لضرورة مشروع الحزب اليساري الكبير .ما هي معالم ......





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