محمد زامل.. من الانيق الى الصقور

2021/02/21 | 16:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

ظفر نادي القوة الجوية، بخدمات لاعب نادي الطلبة محمد زامل في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية علي زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة الصقور تواصل ضرباتها في الانتقالات الشتوية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق بافضل طريقة”.

واوضح ان “لاعب الوسط محمد زامل وقع لصفوف القوة الجوية قادما من الطلبة لمدة موسم ونصف لتمثيله في بطولتي الدوري الممتاز والكأس إضافة إلى دوري ابطال اسيا”.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في العراق في الاول من شهر اذار المقبل.



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