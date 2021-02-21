لبنان.. إغلاق كورونا ينذرُ بـ

2021/02/21 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

لا يزال الإغلاق سيد الموقف في لبنان، بعدما بدأ نهاية شهر يناير الماضي، في ظل ارتفاع عدد الوفيات بشكل مقلق وعدم انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ويأتي استمرار الإغلاق فيما انطلقت، مؤخرا، عملية التلقيح تأخذ مجراها الطبيعي بدءا من تلقيح كبار السن في بعض المستشفيات اللبنانية.

ومع كل تجديد لفترة الحجر الصحي الذي قارب العام بشكل متقطع، يشهد لبنان حالة من القلق بين مؤيد للإغلاق ومعارض له بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي ترزح تحتها الشريحة الكبرى من الشعب اللبناني فتبدأ مظاهر التململ والقلق تنتقل إلى الشارع مسجلة المزيد من الاعتراض.

وإزاء هذا الوضع، بدأت حالات الااكتئاب والقلق تصيب العديد من المواطنين في منازلهم، فحال اللبنانيين ليست كحال مواطني الدول الأخرى التي تقوم حكوماتها بتقديم المساعدات من مالية وعينية للمواطن، فالحجر يزيد من المأساة التي بدا كثيرون بالتململ منها وأصابت العديد منهم بعوارض القلق واليأس والخوف.

وتعليقاً على ما يعيشه لبنان من ظروف خاصة، يجمع الأخصائيون في الصحة النفسية أن الحجر الصحي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة كورونا، ليس أمراً سهلاً ولا موضوعاً يستهان به، فهو إجراء إستثنائي وغير مسبوق قيد الحريات الفردية حتى في الدول الديمقراطية.

هذا الوضع الإستثنائي الذي تفاقم في لبنان بسبب الظروف المعيشية الصعبة بدأ يتسبب بمشاكل نفسية للعديد من الأشخاص بعد فشلهم في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الظرف، الأمر الذي ترك آثاره النفسية الكبيرة على الناس فكيف يمكن تجنبها؟

رحيّل: الحجر يزيد من التوتر والانفعال

إزاء هذه الحالات، تقول المتخصصة في علم النفس الاجتماعي، ابتسام رحيّل، لموقع "سكاي نيوز عربية" "القلق والتوتر والا انفعال من أبرز التأثيرات النفسية التي تنتشر في مثل هذه الحالات للأسف، وفي المجتمع اللبناني وغيره، دائماً من هم في وضعية نفسية هشة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بهذه المشاكل النفسية لأن العامل الاجتماعي يؤثر بقوة في نفسية الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي".

وتلفت رحيل الى" أن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم في مثل هذه الظروف قد يتعرضون لمشاكل نفسية جمة، فالصعوبات المادية الخطيرة التي يعاني منها المجتمع، يمكن أن تتسبب بمشاكل نفسية حادة بدأت تداعياتها تتجلى بوضوح في الشارع، فقد بتنا نفتقد الحياة الطبيعية وتفاعل الفرد مع الجماعة والمحيط، بينما يغيب التبادل العاطفي والثقافي والعلائقي لذلك لا بد لنا من العمل على ضرورة الااستفادة من وقت الحجرالصحي بطريقة إيجابية، واستغلال الوقت في أمور تعود علينا وعلى أسرنا بالنفع".

وتضيف: "الحجر الصحي سيترك بلا شك آثاره السلبية على الواقع الاجتماعي، ولبنان لن يكون بمنأى من ذلك من خلال تغيير العديد من العادات وتبديل بعضها، كالمناسبات الاجتماعية والأعياد الدينية والزيارات ومراسم الزواج والااستقبال ومراسم الدفن والموت، أما على الصعيد النفسي فسنشهد الكثير من الحالات التي تعاني من الااضطراب والقلق والتوتر والخوف وصولاً للوسواس القهري وبالتالي الاكتئاب".

وتحدد رحيّل "مفهوم الإكتئاب الناجم عن الحجر بالحالة الانفعالية وهذه تتجلى بإحساس الفرد بالتعب والإرهاق واليأس والأسى مع فقدان الشعور بالسعادة والفرح كما بدأنا نلاحظ على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من الإحساس بالسوداوية والكآبة وبالتالي ينكفئ الفرد على نفسه ويشعر بالعجز وعدم الكفاءة ، ويبدو عليه عدم التركيز وضعف الذاكرة".

توضح الاختصاصية فتقول "هناك أيضا أعراض جسدية تبدو على المكتئب من خلال العوارض النفس - جسدية كالصداع وقد يترافق ذلك مع ااضطرابات في الأكل والنوم ."

توجيهات ونصائح

تنصح المتخصصة في هذه الظروف بضرورة اتباع الإرشادات التي تساعد الناس على تخطي هذه المرحلة، والتخفيف من الآثار السلبية للحجر الصحي ومنها متابعة الإرشادات والتدابير الصحية وحُسن إدارة الوقت واتباع نظام غذائي صحي يقوي المناعة الجسدية مع أهمية ممارسة الرياضة داخل أو بالقرب من المنزل والااهتمام بالنظافة الشخصية وممارسة النشاطات المفيدة كاليوغا وتمارين التأمل والاسترخاء والتواصل اليومي مع الأهل والأصدقاء، خاصة مع المسنين عبر تقنيات التواصل المتعددة والمشاركة في الخدمة المجتمعية".

تنصح الأخصائية رحيل اللبنانيين بضرورة الابتعاد عن سماع نشرات الأخبار التي تنقل أخباراً مؤذية للسمع حول الفيروس وتبعاته السلبية وأهمية العودة الى الذات والااقتراب من أفراد الأسرة، مع تخصيص وقت لسماع الموسيقى والرقص والجو المرح وتطوير المهارات الحياتية الجديدة ومتابعة ورش عمل وحضور مؤتمرات وندوات مفيدة عبر الاانترنت من خلال الاستفادة من التقنيات التعليمية الإلكترونية.

وتختم رحيل بـ"ضرورة إستشارة ااختصاصي عند الشعور بأعراض الإكتئاب قبل أن يتطور الوضع الى حالات مرضية قد تؤذي الإنسان".

المصدر: سكاي نيوز

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