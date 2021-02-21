ديوكوفيتش يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة بعد هزيمته لميدفيديف

2021/02/21 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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توج المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه التاسع ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، الأحد، بتغلبه على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة، مقلصا الفارق مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل ناديل في عدد ألقاب الغراند سلام.

وكان ديوكوفيتش في أفضل حالاته بالمباراة في مواجهة الروسي المصنف رابعا، وألحق به هزيمة قاسية 7-5 و6-2 و6-2 أمام 7400 مشجع في ملعب "رود لافر أرينا"، لينهي سلسلة ميدفيديف الذي بم يهزم في 20 مباراة قبل الأحد.

وبذلك، حصد الصربي لقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقبا لكل منهما.

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