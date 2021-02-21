انتحار شاب في منزله غرب الموصل

2021/02/21 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اقدم شاب عشريني على الانتحار داخل منزله في قضاء البعاج غرب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شابا عشرينيا اقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله لاسباب مجهولة".واضاف المصدر :" ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث "./انتهى

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