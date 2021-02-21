2021/02/21 | 17:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الاحد، طلب إدارة نادي الزوراء بتأجيل مباراة فريقها الكروي أمام فريق الشرطة في الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز والتي من المؤمل ان تقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الشعب الدولي.

وقالَ رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي: إشارة الى كتاب نادي الزوراء ذي العدد 110 في 20 /2 / 2021 المتضمن طلب تأجيل مباراته أمام نادي الشرطة المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل، اجتمعت لجنة المسابقات، اليوم الاحد 2021/2/21، وقررت عدم الموافقة على تأجيل المباراة حفاظاََ على انسيابية الدوري، والتزاماََ بالمواعيد المقررة لانتهائه في وقته المحدد.

وأشارَ عوفي إلى: إن المسابقات تنظر لجميع الأندية بعين واحدة، وهدفها إكمال الدوري في موعده المحدد دون أي تأجيلات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المسابقات ترفض طلب إدارة الزوراء بتأجيل مواجهة الشرطة 7 SKY TV.

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