الحكيم من اربيل: مائدة العراق تتسع لجميع أبنائه لينعموا بثرواته وبركاته

2021/02/21 | 17:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد، على ضرورة حل المشاكل المفتعلة بين العرب والكرد، فيما اشار الى ان مائدة العراق تتسع لجميع أبنائه لينعموا بثرواته وبركاته.وقال الحكيم خلال الحفل التابيني بمناسبة يوم الشهيد العراقي في اربيل ، انه”لا يمكن ان نبني عراقا مستقلاً ومستقراً ومزدهراً من دون عراقيين اقوياء واعزاء واحرار ، وبجميع مكوناته التي تشعر بالطمأنينة والاحترام والعدالة ، وتعتز بانتمائها لأرض واحدةٍ وتاريخ ودولة وأمة واحدة، ومسير ومصير مشترك، وهو اعتزازٌ بهوياتهم الفرعية وخصوصياتهم القومية والاجتماعية والدينية”.واضاف: “مررنا جميعا عربا وكردا وتركمانا، شيعة وسنة، مسلمين ومسيحيين، ايزديين وصابئة بمحطات مؤلمة وقاسية في تاريخ بلادنا […]

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