تفاصيل لقاء وفد الفاتيكان بمكتب الامام السيستاني

2021/02/21 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر مطلع، الاحد، عن تفاصيل لقاء وفد بابا الفاتيكان بمكتبُ المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في النجف الأشرف.وذكر المصدر، ان” وفد الفاتيكان برئاسة باسيليوس مساعد الكاردينال لويس ساكو التقى مع احد الشخصيات في مكتب الامام السيستاني بخصوص امور تنسيقية لزيارة البابا”.واضاف ان” اللقاء استغرق اقل من […]

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