الإعمار: متواصلون بتنفيذ مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى

2021/02/21 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، مواصلة تنفيذ مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى بإشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة.

وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع يشيد على مساحة 42 دونماً فيما تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 م3/ الساعة، ويخدم ما يقارب 150 ألف نسمة في مناطق (القيارة، والشورة، وتل عبطة، والقرى المجاورة لها) بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "المشروع يحتوي 3 أحواض ترسيب وخزان هيكل السحب الأرضي وبناية الفلاتر وغيرها من الأبنية الملحقة بالمشروع، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 66 %".

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