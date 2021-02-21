2021/02/21 | 17:26 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 21 فبراير 2021 | 05:10 مساءً | عدد القراءات : 17

وزير الداخلية يصل إلى السعودية

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، الى السعودية على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان

ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل اليوم الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من قادة الوزارة".

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