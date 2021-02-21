عندما تكون مراكز البحث في خدمة الحزب - صلاح بدرالدين

2021/02/21 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين نشأت مراكز ، ومؤسسات البحث ، والتحليل ، والحوار ، المتخصصة في شتى مجالات العلوم ، والمعرفة ، من فكر سياسي ، واقتصاد ، وثقافة عامة ، وتار يخ ، وآداب ، وحريات أساسية ، وحقوق الانسان ، وثورات الشعوب التحررية ، وعلوم ، وفلسفة ، وتربية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وحقوق المرأة ...الخ ، وذلك من أجل مواكبة العصر ، وتزويد الحكومات والأنظمة السياسية ، والحركات السياسية ، بالمعلومات ، والاستخلاصات ، والمشا ......





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