2021/02/21 | 17:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

انتشلت فرق الدفاع المدني، الأحد، جثث ثلاثة عمال قضوا داخل فتحة مجاري في قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان، 21 شباط/فبراير، أنّ "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج وتأمين نقلهم وتسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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وأوضح البيان، أنّ "العمال فارقوا الحياة نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق والذي يتولد من تحليل المخلفات العضوية في فتحات تصريف المياه ويسبب فقدان الوعي ثم الوفاة بغضون دقائق".

وشدد البيان، على ضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان وارتداء اقنعة الوقاية وتأمين تشغيل خراطيم التهوية لطرد غاز الميثان قبل النزول لصيانة فتحات المجاري مع الإبقاء على حبل الأمان تحسبًا للحالات الطارئة.

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