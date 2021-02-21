الشرطة: إجراءات التطبيعية مهمة لكنها جاءت “متأخرة”

2021/02/21 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي، حسين الخرساني، الاحد، أن الإجراءات التي أعلنتها لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية بخصوص الوقاية من فيروس كورونا مهمة جدا، إلا أنها جاءت متأخرة.وقال الخرساني، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “من المفترض اتخاذ هذه الاجراءات منذ بداية الموسم وليس بعد ارتفاع عدد الاصابات والدخول في مرحلة الخطر”، مبينا […]

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