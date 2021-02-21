أصبحت رمزا لمقاومة الانقلاب.. تشييع متظاهرة في ميانمار وسط عنف دموي

2021/02/21 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام بورميون، الأحد، مراسم تشييع لشابة في العشرين من العمر هي أول ضحية للقمع العسكري، وأصبحت رمزا للمقاومة المناهضة للمجموعة الانقلابية، فيما تظاهر عدد كبير من الأشخاص، غداة أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب.

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