عضو بخلية الأزمة النيابية يرهن تخفيف الإجراءات بوصول اللقاحات وانخفاض الإصابات بكورونا

2021/02/21 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو خلية الازمة النيابية علي اللامي عن احتمال فرض حظر شامل طوال أيام الأسبوع في حال عدم تقيد المواطنين بالتدابير الوقائية واستمرار ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

ورهن اللامي رفع بعض القيود والإجراءات التي فرضتها لجنة الصحة والسلامة العليا، ومن بينها حظر التجوال الجزئي، بوصول لقاح فيروس كورونا الى العراق بداية الشهر المقبل وأخذه من غالبية المواطنين، إضافة الى الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتعامل بحذر وجدية معها.

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