التخطيط توضح تفاصيل نظام الرقم الوظيفي

2021/02/21 | 17:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تفاصيل نظام الرقم الوظيفي، فيما أشارت إلى انه سيضمن عدم تسلم الموظف أكثر من راتب.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية، ان “وزارة التخطيط والمتمثلة بالجهاز المركزي للاحصاء تعمل على تفعيل نظام الرقم الوظيفي، والنظام يتضمن أن يكون لكل شخص يتقاضى مرتبات مالية من …

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