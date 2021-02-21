إنتشال جثث 3 عمال من داخل فتحة صرف صحي في كربلاء

2021/02/21 | 17:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنتشلت فرق الدفاع المدني، جثث 3 عمال من داخل فتحة صرف صحي شرقي محافظة كربلاء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث 3 عمال قضوا داخل فتحة صرف صحي في قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء”.وأضاف، انه “عملت فرق الدفاع المدني …

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