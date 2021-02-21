الحلفي : عملية الطارمية نجاح استخباري .. ويجب فرض القوات العسكرية سيطرتها بشكل كامل

2021/02/21 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اشاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب سعد مايع الحلفي بالعملية العسكرية في الطارمية ، ووصفها بأنها :" تمثل نجاحاً استخباراتياً ".وقال الحلفي ، النائب عن كتلة / سائرون / ،في بيان " : لطالما حذرنا من تواجد بقايا من فلول عصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية ، الخاصرة الأمنية للعاصمة بغداد "، مشيراً إلى : " ان القضاء أصبح مصدر قلق أمني بعد تعرض القوات العسكرية للقنص والكمائن والتي خلفت عدداً من الشهداء والجرحى ".وأضاف :" إن العصابات الإرهابية تحاول بين الحين والآخر إثبات وجودها من خلال قيامها بعمليات إجرامية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار" ، لافتاً إلى : أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية لرصد التحركات المشبوهة وتحديد أماكن تواجد بقايا الخلايا النشطة.واوضح الحلفي :" ان العملية العسكرية الأخيرة في قضاء الطارمية والتي أسفرت عن قتل عدد من قادة الارهاب ، تمثل نجاحاً استخبارياً يحسب للأجهزة الاستخبارية "، مؤكداً أهمية أن تبسط القوات العسكرية سيطرتها بشكل كامل لضمان عدم تحول القضاء إلى بؤرة ارهابية./ انتهى

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