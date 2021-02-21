عودة 70 عائلة مسيحية نازحة الى مناطقها في مدينة الموصل

2021/02/21 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ عادت نحو 70 عائلة مسيحية نازحة الى مناطق سكناها في مدينة الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان"العوائل النازحة جميعها من الطائفة المسيحية ، وقد دخلت الى مناطقها تحت حماية مشددة ، بعد نزوح دام نحو اربعة اعوام ، تزامنا مع الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس مطلع الشهر المقبل "./ انتهى

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