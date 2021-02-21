التطبيعية تخاطب الكويت لخوض مباراة ودية

2021/02/21 | 17:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطبت الهيأة التطبيعية الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية اذار/ مارس المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأرسلت الهيأة التطبيعية، اليوم الأحد، كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام (الفيفا دي).

وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخبنا الوطني ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي.

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